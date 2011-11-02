〔港报财经评论〕欧债问题缠绕,心理主宰股市--经济日报11月2日

欧债问题缠绕,心理主宰股市 /林瑞芬

要判断港股上周大成交冲上短期顶後回调,只要瞻前顾後,便知是大户部署的结果.至今,恒指明显回调,上周五冲高未能高收,今周一及周二反覆下滑,至少要考验番18,900左右之短期上升轨支持位.高位回调开始,是短抖以谋最後一浪上探21,000,还是反弹浪已完要长抖,欧债事态的发展影响至关重要.

由欧债衍生的问题开始浮现,美国期货经纪商明富环球因买卖欧债录得庞大损失,正式申请破产保护.还记得明富环球早前将汇丰(0005.HK)投资评级由”买入”下调至”沽售”,且大幅调低其目标价,由89港元大幅削66%至30港元,所持理由是预期欧洲债务危机将较雷曼倒闭时更恶劣,假定汇丰下半年须为欧猪五国交易资产及衍生工具全面减值,其他欧元区的非贷款风险承担亦要减值20%,将导致汇丰合共亏损达319亿美元.现在回看明富环球因欧债亏损而要申请破产保护,可见明富亦有切肤之痛.向前望,明富环球事件对环球市场有何影响?据美银美林全球经济研究联席主管Ethan Harris表示,明富环球规模只为雷曼十分之一,其倒闭倒不会造成太大震撼.不过,会否衍生信心不足的骨牌效应,再度刺激欧洲银行系统风险提升则是未知之数.事关大家都知,背负沉重欧债的欧洲银行都在筹资以补资本的不足,大家都有卖家当之心,但现实市场有能力的买家买少见少.与此同时,希腊突然要举行公投,节外生枝,若全民投票不再接受援助,那希债即要违约,则希债的债权人恐怕要全部而不是50%减值,对持欧债的欧洲银行是否能及时补充资本势成疑问.配合技术分析作盲公竹,若以恒指自8月初22,808至10月低位16,170之反弹已完成0.618倍的目标至20,272,反弹浪已完的假设确已很完美.

不过,港股又是否可如此完美地完成调整?无疑,欧债问题远未解决,但鑑于过去每次问题出现恶化往往能诱发欧盟执政者能团结一致解决问题.二来,全球通胀压力已有纾减现象,继巴西减息,澳洲央行昨宣布将隔夜拆息利率目标下调25个基点至4.50%,同时表示,将采取中性政策应对通胀,预计全球经济增长将有所放缓,并即将见到欧洲经济放缓的影响.中国公布的10月份PMI报告提示,按其购进价格指数推算,10月PPI同比涨幅为5.1%,将比9月份降低1.4%,说明上游通胀压力已大幅下降,预示未来整体物价涨幅可能迅速回落.加上,10月官方PMI从9月的51.2%下降至50.4%,低于市场平均预期的51.8%,反映制造业活动的扩张性降低,这给中国内地微调政策制造空间.不排除最快明年首季会放松货币政策,从而纾缓市场对未来的不明朗焦虑,因此目前市场也不是全是利淡消息.(012)

.........................................................................................

内银存款偏紧,憧憬中央放水 /余少文

国企指数连续三日高开低收,昨日跌近10,000大关,只要守住10,000点,可持续反弹,再挑战11,000点,否则要先下试9,500点.至于左右大市去向的内银股,第三季业绩反映存款下降,制约放贷能力,加上不良贷款率可能回升以及净息差或见短期高位,似乎要等中国落实放松政策.中国内地股市昨日靠稳,但国企指数则跌328点或3.1%,收10,184点,连跌两日,亦连续三日高开低收,成交额163亿港元.只有15%主板H股可以逆市上升,内银股为重灾区,跌幅由2%-8%不等,昨日合共拖累国指146点.红筹指数跌103点或2.7%,收3,738点,成交额52亿港元.

国企沽空方面,沽压又流回内银股身上,建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)、工商银行(1398.HK)和民生银行(1988.HK),合共沽空额达8.8亿港元,占昨日国企沽空额约37%.民行是花旗证券看得最差的内银股,将其目标价定为4.8港元,以昨日收市价计算,潜在下跌空间达20%.该行解释,内银股第三季业绩掩盖包括贷款有转弱迹象的问题,尤其是民行的特别贷款及过期贷款上升.认为内银股未来业绩仍然可以稳定增长,实际上内银股第三季业绩确实较上半年有所放缓.尽管内银股不良贷款率下跌外,首三季净息差也较上半年轻微上升,除了中国银行(3988.HK)逆市下跌,可以说内银股整体表现而言是不俗.

但中金公司统计资料显示,上市银行第三季存款较第二季轻微下跌0.1%,相反第一季和第二季均环比增长5.2%和3.3%.即使是整个金融机构第三季存款也只环比升1%,不及第一和第二季的4.8%和4.5%升幅,自然制约银行放贷能力.而上市银行第三季贷款环比只增长2.5%,又不及第一和第二季的4.5%和3.9%.由于人民银行持续加息以及中国收紧流动性,令银行净息差上升,但温总已表示适时适度推行预调微调,令市场预期中国在今年底会有放松银根的动作.不管流动性会流向中小企贷款还是其他特定项目,最少令银行议息能力下降,故银行净息差可能已见周期高位.再加上中国内地楼价开始加快下跌,或会令银行不良贷款上升,内银股又要面对不利因素.(010)