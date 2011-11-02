〔港报社评〕企业遇"转角市",加薪考功夫--星岛日报11月2日

人力资源管理学会调查约百家合共雇用逾14万全职员工的公司,有半数敲定明年的加薪幅度,平均达5%,反映了就业市场紧张,雇员得以分享企业赚钱的成果.可是,随着下半年经济增长放缓,明年前景又不明朗,会否有雇主采取比较保守的加薪策略,令人关注.学会统计今年公司加薪平均4.2%.由于受惠最低工资大幅提薪的行业大部分采用时薪或日薪制,不在今次调查范围内,数据不反映最低工资的影响.至于全职月薪员工平均加薪幅度,虽然比去年大升了2.3个百分点,但比起港府所预计的全年5.4%通胀率,加薪仍然跑输通胀.

与出口表现形成强烈对比的,是第二季私人消费按年激增9.2%,旅游业继续迎来海外和中国大量消费者,市民消费意欲高,导致旅游和消费相关行业继续相当畅旺.好景行业加薪应胜通胀比较好景的行业,雇主有能力让员工分享美果,尤其是面对现时失业率低,员工跳槽选择多,明年加薪慷慨一点,务求跑赢通胀,奖励员工兼挽留人才.

一些处于”转角市”的企业老板,在加薪安排方面会比较头痛.如果本来业绩就差,大家只好共渡时艰,但是过去一年业绩明明骄人,员工有合理的分享成果期望,但是今年成本大增,展望明年又阴霾满布,加薪进取影响的是明年的营运,吝啬又可能面对跳槽挖角.企业加薪一如其他行政安排,日益讲求回应性,管理层需要就公司营运前景,加强与员工沟通,另一方面,作为回报员工的年尾花红,有能力下可以慷慨一点,反映了公司愿与员工分享过去一年的美果,又不致加重明年的经常性负担.(A05)