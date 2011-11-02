〔港报社评〕专业利益若损害公益,港府须研究调整匡正--明报11月2日

香港公共医疗体系医生不足,不但影响市民的服务,而且令留在公院为大众服务的医生苦不堪言,医管局紧急招聘一批外地医生,以解公院燃眉之急,却遭医学界强烈反对,能否成事尚在未知之数.迄今所见医学界反对理由甚为牵强;香港医学界享有专业特权,公众期望他们能更好地服务市民,但是若出现医学界藉专业特权凌驾市民利益,甚至与公 利益为敌,则港府要正视问题,确保专业特权造福社会,而非鱼肉社会.

公院医生不足,港府数年前削减医科生名额,是远因;近年私立医疗迅速扩展,私家医院挖角,加速公院医生流失,是近因.医管局为解燃眉之急,较早前招聘外地医生来香港执业,在160份申请中,选出10人可聘用于急症、内科和麻醉科,过去10年只有1人获得批准,所以医管局要求那10名外地医生,可以免试在香港有限度注册.

善用权力可造福社会,滥用权力市民受害.这10名外地医生,若获准来港,只是有限度注册,他们只能在公院服务,不能私人执业,对于近年藉着港府鼓励私院发展而大发利市的私家医生,不构成威胁.医学界的专业特权,在打造香港高质素医疗服务历程中,一定起过积极作用,相信港府不会轻易将之弱化,正常而言,港府也不应作如是想.不过,专业特权如果已经异化,损害了公 和社会利益,则港府有责任将之匡正.善用权力,可以造福社会;滥用权力,会使市民承受恶果.这次10名外地医生能否免试有限度注册执业,对医学界、港府,以至整体社会,都是一个严肃课题.(A04)