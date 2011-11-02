〔港报社评〕明富环球破产,欧债暗涌再现--信报11月2日

美国期货经纪商明富环球(MF Global)投资欧债惨败,向法院申请破产保护,这是继雷曼兄弟倒闭後,另一家再遭金融巨浪吞噬的券商,也是欧债危机火烧域外,美国华尔街第一家倒下的金融”百年老店”,向市场展露出欧债危机的风险及阴霾,并未随欧盟峰会达成的框架协议而雨过天青.自次按危机後,美国金融机构的平均财务杠杆多已从高位回落,并相继大刀阔斧,砍削以自有资本参与证券市场交易的自营买卖(Proprietary Trading),降低金融风险.据”多德—弗兰克法案”(Dodd-FrankAct)对系统性金融风险的监管要求,明富环球这种以自有资本”奋不顾身”,对欧债孤注一掷,无疑是在”高空踩钢线”,却也是个别例子.

经合组织(OECD)前天把美国明年经济增长,由原先估计3.1%,大幅调低至1.6%;欧罗区的经济增长更下调0.3个百分点,形势恶劣.高盛最近亦对美国明年第一季增长预测降至0.5%,理由是欧洲局势可能将美国经济拖向”经济衰退的边缘”.事实上,欧洲是美国商品的主要消费市场,欧洲经济衰退,美国经济复苏之途势必更添波折.欧盟峰会上周所达成解决危机的方案,包括银行为希腊债务价值减记50%;明年6月底前,提高一级资本占风险加权资产比率至9%,筑起隔阻银行系统性风险外溢的防火墙;把欧洲金融稳定机制的资金规模扩大至10,000亿欧罗,但方案的三大纲领都不提执行细节,更关键一点是,对如何振兴欧洲经济,方案无片言只字.若欧洲经济走不出低谷,欧债危机便无根治之药,也更走不出痼疾久不久复发的死路.

对欧盟所达成纾解希腊债务的协议,希腊总理昨天呼吁就此进行全民公投,此举把欧债危机的巨大风险暗涌激化.因为一旦公投否决协议,希腊国民宁愿国家债务违约,也不愿接受借款还债所开列的紧缩财政条件,势必再把欧债危机重新激活,并拖西班牙和意大利跌落深渊,危及欧罗货币体系的稳定性.如今明富环球申请破产保护,成为华尔街为欧债危机流下的”第一滴血”,但由希腊公投而对欧债危机所注入的不确定性,却足以把欧债危机再推向骨牌式崩塌的险境.(A02)