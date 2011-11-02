〔港报社评〕希腊公投自误欧债欲救难救--经济日报11月2日

在20国(G20)峰会前夕,欧盟又自生波折,希腊昨宣布将由公投决定,是否支持欧盟上周达成的救援方案,此对解救欧债投下庞大阴影.事件反映欧债问题复杂难解,欧盟内部若续各打算盘、拒绝吃苦承担,外界欲救无从.公投救援方案势成冰岛翻版.环球昨爆发小股灾,港股恒指亦挫近500点,原因是希腊横生枝节,宣布将就欧盟上周千辛万苦达成的挽救希腊方案,交由全民公投表决.外界对此大感意外与叹息,质疑欧盟尤其希腊是扶不起的阿斗.

欧盟上周达成的方案虽问题多多,但总算向国际社会展示欧盟各国愿放下分歧,达成共识抢救;只要本周四召开的G20峰会,能再上演一场欧盟有难,四方来援的大戏,纵使只是口头承诺,各界起码能对欧债问题可以拖延下去,有一点信心.相信正因如此,上周後期和本周初市场避险情绪得以缓减,资金重投市场,推高环球股市.

然而,距欧盟达成救援协议才不过3天,希腊竟又拿石头砸自己的脚.欧盟好不容易才迫得银行界”自愿”削减希腊债务50%,按理对希腊来说是巴不得的大礼,可大减债务负担一半,加倍努力挺过危机.但不少希腊人却不是这样想,他们不接受加码削福利、希腊政府裁员与减薪等,此犹如认为国家债务不应由人民负责,遂不断鞭挞向欧盟低头的希腊政府,接连罢工上街示威.希腊政府在庞大政治压力下,不理欧盟历尽艰难谈判出救援方案的努力,要诉诸公众搞公投.

若希腊因公投议决而赖债,欧洲债火便很可能烧向其他欧猪小国甚至大国如意大利,那上周达成的救援方案便绝不足以应付,大火可能一发不可收拾,故市场昨忧虑大增,环球股市齐大跌.解铃须系铃人,欧洲人要肯捱.此反映欧债问题高度复杂纠缠,欧盟国与国之间如德法利益有矛盾,欧洲国民亦利益各异,甚至只打本身算盘,令欧债之火难以扑灭,国际社会亦欲救难救.解铃还须系铃人,解决欧债最基本要靠欧盟各国与人民,惟有顾大局、负责任、团结肯捱,欧债危机才能真的有一线曙光.(A04)