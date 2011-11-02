更正:〔香港金融〕毕马威合夥人被委任为明富环球香港分支的清盘人

(更正:因英文原文有误,修改标题及内文第一段,香港高等法院的委任对象为KPMG合夥人,非KPMG)

路透11月2日电---毕马威会计师事务所(KPMG)周三表示,香港高等法院已委任该公司的三名合夥人为美国券商明富环球(MF Global)MF.N香港分支的清盘人.

Patrick Cowley、Fergal Power以及Lui Mee Yan已获许可进行清算,以及将明富环球的客户仓位转至其他券商.(完)

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