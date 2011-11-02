更正:〔香港金融〕毕马威合夥人被委任为明富环球香港分支的清盘人

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:因英文原文有误,修改标题及内文第一段,香港高等法院的委任对象为KPMG合夥人,非KPMG)
路透11月2日电---毕马威会计师事务所(KPMG)周三表示,香港高等法院已委任该公司的三名合夥人为美国券商明富环球(MF Global)MF.N香港分支的清盘人.
Patrick Cowley、Fergal Power以及Lui Mee Yan已获许可进行清算,以及将明富环球的客户仓位转至其他券商.(完)
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--编译 隋芬;审校 侯向明
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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