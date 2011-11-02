〔港股业绩〕联想集团第二财季净利按年升88%,胜市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月2日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--联想集团有限公司(0992.HK)周三宣布,7-9月的本财年第二季度净利按年升88%,优于市场预期.
联想集团于7-9月当季录得净利1.44亿美元,其表现优于汤森路透I/B/E/S综合分析师预测的1.18亿美元.期内,每股盈利0.0141美元.
截至9月底的中期业绩,联想的净利为2.53亿美元,每股盈利0.0253美元.
公布业绩前,联想集团收高4.87%,报5.6港元.表现优于大盘恒生指数.HSI1.88%的升幅. (完)
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--记者 黄运涛; 审校 林高丽
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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