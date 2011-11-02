〔香港金融〕香港商品交易所称已暂停和限制明富环球香港进行交易

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月2日电---香港商品交易所(HKMEx)周三称,已暂停和限制明富环球香港进行交易,并宣布明富环球英国为"违约者"(defaulter).
香港商交所的声明并称,一直与其指定结算所英国LCH.Clearnet商议,并按照既定的政策和程序,协助转仓和平仓事宜;商交所将继续密切监察市场情况.
稍早毕马威会计师事务所(KPMG)表示,其三名合夥人获香港高等法院委任为美国券商明富环球(MF Global)MF.N香港分支的临时清盘人.目前已获许可进行清算,以及将明富环球的客户仓位转至其他券商.[ID:nCH0085355]
据此前媒体报导指,已申请破产保护的明富环球承认挪用客户的资金.[ID:nCN1190896]
明富环球倒闭事件馀波荡漾,周二全球各大交易所均受到冲击,各大交易所营运商均采取行动,对这家美国期货经纪商采取停权处分,或限制该公司旗下客户交易.[ID:nCT0414478](完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。