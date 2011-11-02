〔香港金融〕香港商品交易所称已暂停和限制明富环球香港进行交易

路透香港11月2日电---香港商品交易所(HKMEx)周三称,已暂停和限制明富环球香港进行交易,并宣布明富环球英国为"违约者"(defaulter).

香港商交所的声明并称,一直与其指定结算所英国LCH.Clearnet商议,并按照既定的政策和程序,协助转仓和平仓事宜;商交所将继续密切监察市场情况.

稍早毕马威会计师事务所(KPMG)表示,其三名合夥人获香港高等法院委任为美国券商明富环球(MF Global)MF.N香港分支的临时清盘人.目前已获许可进行清算,以及将明富环球的客户仓位转至其他券商.[ID:nCH0085355]

据此前媒体报导指,已申请破产保护的明富环球承认挪用客户的资金.[ID:nCN1190896]

明富环球倒闭事件馀波荡漾,周二全球各大交易所均受到冲击,各大交易所营运商均采取行动,对这家美国期货经纪商采取停权处分,或限制该公司旗下客户交易.[ID:nCT0414478](完)