〔香港个股〕中国电力称与中煤能源组发电合营,总投资49.8亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月2日电---中国主要发电商--中国电力(2380.HK)周三公布,同意与中煤能源(1898.HK)(601898.SS)成立一家发电合营,项目总投资额为49.8亿元人民币.
中国电力的公告并称,该合营公司的注册资本为10亿元,由中国电力及中煤能源按各自股权比例分别出资80%及20%.待合营公司成立後,合资公司将从神头一厂收购其位于中国山西省的两组600兆瓦超临界燃煤发电机组项目.
"合资合同为与中煤能源订立长期煤炭供应合同奠定基础,使本公司能为其在山西省的发电厂获得稳定并持续的煤炭供应."中国电力称.
该合营公司将命名为"中电神头发电有限责任公司",合资年期为30年,主要投资、建设及经营燃煤发电站;生产和销售电力;供热;生产和销售发电的副产品.
中国电力周三早盘收跌6.71%,报1.53港元;中煤能源H股则跌0.1%,报9.72港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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