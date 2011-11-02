〔香港个股〕中国电信称委任杨杰为总裁兼首席运营官

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月2日电---以市场份额计中国第三大电讯营运商--中国电信(0728.HK)周三发布公告称,委任执行董事杨杰为公司总裁兼首席运营官,即日生效.
杨杰曾任山西省邮电管理局副局长、中国电信北方电信事业部总经理等职务,现兼任中国电信集团公司总经理.
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--记者 黄运涛; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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