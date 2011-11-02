〔香港个股〕渣打集团称今年首九个月的收入录得高单位数增长

路透香港11月2日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周三公布,其于今年首九个月的收入较去年同期录得高单位数增长,而除税前经营溢利则有双位数增长.

渣打集团行政总裁Peter Sands在一份声明中称,"尽管近月接连发生宏观经济事件,我们的市场依旧呈现强劲的增长,各市场具备的增长条件仍然完整稳健."

受惠于上半年回拨之前就若干结构性票据所作拨备而作出的调整,渣打于第三季度的开支大致持平于上半年的水平.而今年首九个月收入的增长继续超越成本增幅.

渣打并称,无直接来自葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊或西班牙的主权债务风险承担,而直接承担欧洲的主权债务风险并不重大.

渣打周三早盘收跌0.89%,报177.9港元.(完)

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