〔香港个股〕渣打集团称今年首九个月的收入录得高单位数增长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月2日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周三公布,其于今年首九个月的收入较去年同期录得高单位数增长,而除税前经营溢利则有双位数增长.
渣打集团行政总裁Peter Sands在一份声明中称,"尽管近月接连发生宏观经济事件,我们的市场依旧呈现强劲的增长,各市场具备的增长条件仍然完整稳健."
受惠于上半年回拨之前就若干结构性票据所作拨备而作出的调整,渣打于第三季度的开支大致持平于上半年的水平.而今年首九个月收入的增长继续超越成本增幅.
渣打并称,无直接来自葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊或西班牙的主权债务风险承担,而直接承担欧洲的主权债务风险并不重大.
渣打周三早盘收跌0.89%,报177.9港元.(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选