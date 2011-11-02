(重发)〔香港个股〕渣打集团首九月税前溢利有双位数增幅,股价午盘由跌转升(更新版)

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(新增更多细节)

* 首9个月除税前溢利录得双位数增幅

* 首9个月收入录得高单位数增长

* 首9个月收入的增长继续超越成本增幅

* 无直接来自欧洲五国的主权债务风险承担

记者 雷美珍

路透香港11月2日电---尽管欧洲债务危机恶化,业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)称其于今年首九个月的除税前经营溢利按年录得双位数增长,主要受香港及新加坡的强劲市场带动.

其股份午盘初段由跌转升,香港时间13:58,升0.72%,报180.8港元.大市恒生指数.HSI则跌0.43%.

"尽管近月接连发生宏观经济事件,我们的市场依旧呈现强劲的增长,各市场具备的增长条件仍然完整稳健."渣打集团行政总裁Peter Sands在一份声明中称.

渣打表示,并无直接来自葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊或西班牙的主权债务风险承担,而直接承担欧洲的主权债务风险并不重大.

渣打的中期管理层报告显示,今年首九个月的收入录得高单位数增长.第三季度个人银行及交易银行的收入维持双位数增长,企业融资收入超越去年同期水平,而资本融资则受到不稳定的市场环境影响.

"印度业务进一步放慢,韩国依然停滞不前,但香港及新加坡的表现持续凌厉."报告称,"各个市场竞争激烈的情况不变,但却有不少契机为业务重新定价及扩大市场占有率."

渣打对两项主营业务作出投资,以支持未来数入增长动力,员工人数亦按预期有所增加.但该行同时控制开支,受惠于上半年回拨之前就若干结构性票据所作拨备而作出的调整,第三季度的开支大致持平于上半年的水平.而今年首九个月收入的增长继续超越成本增幅.

另外,集团整体贷款减损略低于上半年的水平.

渣打称,存款持续增加,贷款增长克制并侧重于特定的产品及分部,惟外汇则对资产与负债两方面均构成影响.而风险加权资产的增幅为低单位数.(完)

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