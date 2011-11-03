〔香港数据〕10月份PMI回升至49.0,新订单降速减缓--汇丰

路透香港11月3日电---以下为汇丰香港10月份采购经理人指数(PMI)数据:

2011年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月

49.0 45.9 47.8 51.4 50.3 52.2 52.9 54.9 53.7 55.2 55.0 53.5 53.0

* 10月份PMI回升至49.0,连续第三个月低于50的荣枯分水岭;但私营企业经营减缓速度放慢.

* 新订单降速较9月份减慢,产出萎缩幅度有所缓和.

* 新接内地订单增幅只属轻微,但增速较9月份快.

* 积压工作量连续五个月下降,但降速按月减慢.

* 10月份私营企业就业职位略有减少,但降幅轻微.新接订单量减少和员工离职,是私营企业雇员人数下降的两大原因.

* 整体成本通胀依然高踞不下,经季节性调整的整体投入成本指数远高于50.0的无变化指标,显示整体投入成本大幅上升.但直至10月份,通胀率已连续三个月出现缓和.

汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"香港私营企业活动收缩速度出现三个月以来首次减慢,显示香港经济放缓情况或已开始稳定下来.虽西方国家需求疲弱,但中国的制造业恢复扩张,来自内地的需求将可为全球经济不确定带来的影响,带来更大的缓冲."(完)

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