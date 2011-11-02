〔香港金融〕明富环球平仓和转仓活动正常,并能履行结算责任--港府官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月2日电---香港政府官员周三表示,遭申请清盘的明富环球MF.N本身在香港的业务不大,目前平仓和转仓活动都正常,并能够履行它的结算责任.
明富环球公司在美国清盘,所以在香港的明富环球香港公司昨日收到证监会的指令,禁止它的交易,并且要有秩序地为客户做平仓和转仓.
署理财政司司长陈家强表示,这个做法保护客户权益,令市场有秩序地做平仓.明富环球在香港的经营对象主要是机构投资者,主要涉及期指市场的期货交易,其在香港的业务亦不大.
陈家强说,近日欧洲和美国市场金融机构股价波动,反映了市场的忧虑.香港会尽力加强监管力度,提高市场上防范风险的意识.
毕马威会计师事务所(KPMG)周三表示,香港高等法院已委任该公司的三名合夥人为美国券商明富环球(MF Global)香港分支的清盘人.
Patrick Cowley、Fergal Power以及Lui Mee Yan已获许可进行清算,以及将明富环球的客户仓位转至其他券商.[ID:nCH0085355]
香港商品交易所(HKMEx)亦表示,已暂停和限制明富环球香港进行交易,并宣布明富环球英国为"违约者"(defaulter).[ID:nCH0085391](完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。