〔香港金融〕明富环球平仓和转仓活动正常,并能履行结算责任--港府官员

路透香港11月2日电---香港政府官员周三表示,遭申请清盘的明富环球MF.N本身在香港的业务不大,目前平仓和转仓活动都正常,并能够履行它的结算责任.

明富环球公司在美国清盘,所以在香港的明富环球香港公司昨日收到证监会的指令,禁止它的交易,并且要有秩序地为客户做平仓和转仓.

署理财政司司长陈家强表示,这个做法保护客户权益,令市场有秩序地做平仓.明富环球在香港的经营对象主要是机构投资者,主要涉及期指市场的期货交易,其在香港的业务亦不大.

陈家强说,近日欧洲和美国市场金融机构股价波动,反映了市场的忧虑.香港会尽力加强监管力度,提高市场上防范风险的意识.

毕马威会计师事务所(KPMG)周三表示,香港高等法院已委任该公司的三名合夥人为美国券商明富环球(MF Global)香港分支的清盘人.

Patrick Cowley、Fergal Power以及Lui Mee Yan已获许可进行清算,以及将明富环球的客户仓位转至其他券商.[ID:nCH0085355]

香港商品交易所(HKMEx)亦表示,已暂停和限制明富环球香港进行交易,并宣布明富环球英国为"违约者"(defaulter).[ID:nCH0085391](完)