〔中港经贸〕年底前将签CEPA补充协议,扩大对香港服务业开放--商务部

路透香港11月2日电---在欧债危机久久无法落幕之际,中国商务部长助理仇鸿周三表示,双方将在年底前签署CEPA(内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排)第八份补充协议,以积极扩大对香港服务业的开放.

中港两地加强服务业合作,将有利于香港经济发展.仇鸿在此间一场贸易洽谈会场边向记者表示,中国政府仍关注欧债危机发展,目前出口形势稳定,但今年基本上属于"前高後低",也就是下半年增速不如上半年.

"中国仍然希望欧债危机顺利解决,"仇鸿称,出口增长速度趋势呈现下降,政府将继续观察此形势发展.

她同时表示,在此同时,政府积极促进中港两地贸易服务业合作,香港拥有自由、高效率以及国际化的市场环境.在金融、物流、展览、文化创意等也具有优势,内地则是有着广大的市场及丰富资源.

"加强内地与香港服务业合作,促进香港经济,也有利于内地吸取香港国际化专业服务,促进整体发展."她说.

商务部服务贸易和商贸服务业司局长周柳军也指出,内地消费者在教育培训、养老服务、医疗保健等生活服务的需求潜力非常大.

中国副理李克强8月访港时,送出大幅开放香港服务业进入内地等"大礼".内地拟对香港开放的服务业领域有传统及新兴服务业,包括医疗、建筑以及律师等,支持香港在内地设立旅行社.并进一步放宽服务提供者的标准,希望达到"十二五"(2011-2015年)计划末,基本实现内地与香港贸易自由化.[ID:nCN1906001]

中国"十二五"计划积极推动服务业发展,冀以拉高服务业占经济成长的占比,香港目前服务业占国内生产总值(GDP)比重已超过90%.

周柳军还表示,过去10年国内消费每年以15%的速度增长,今後还会继续保持这样的增速.而今後五年,内地进口服务累计将超过1.25万亿美元.(完)