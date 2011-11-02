〔香港个股〕中国电力冀透过与中煤能源组发电合营,以稳定煤炭供应(更新版)

(新增分析师评论及更新股价)

* 中国电力称与中煤能源组发电合营,总投资49.8亿元人民币

* 中国电力冀透过与煤商合作,稳定山西电厂的煤炭供应

* 中煤能源H股午盘中段曾涨逾5%,中国电力收盘跌幅收窄

记者 雷美珍/萧萍

路透香港11月2日电---为稳定电厂的煤炭供应,中国电力(2380.HK)周三宣布与国内第二大煤炭生产商--中国中煤能源(1898.HK)(601898.SS)组建发电合营,涉及总投资额为49.8亿元人民币.分析师称,此举有助电力企业控制成本.

"中国电力可能会在成本方面容易控制一点."汇业财经集团证券部主管熊丽萍说,"对中煤能源而言,此次合作向下游伸延,可达到分散业务盈利风险的作用."

中国对电价实行管制,而煤炭价格则是市场化.第三季度的煤炭价格持续在高企,导致中国两大发电商--华能国际(0902.HK)(600011.SS)和大唐发电(0991.HK)(601991.SS)期内净利分别大跌79%及54%.[ID:nCH0084187][ID:nCH0083201]

相反,受惠于煤炭价格上涨,中煤能源第三季净利同比锐升65%.煤炭和电力生产兼备的中国神华(1088.HK)(601088.SS)第三季度净利则增长19%.[ID:nCH0083413][ID:nCH0084335]

中国电力的公告称,该合营公司的注册资本为10亿元,由中国电力及中煤能源按各自股权比例分别出资80%及20%.待合营公司成立後,合资公司将从神头一厂收购其位于中国山西省的两组600兆瓦超临界燃煤发电机组项目.

"合资合同为与中煤能源订立长期煤炭供应合同奠定基础,使本公司能为其在山西省的发电厂获得稳定并持续的煤炭供应."中国电力称.

该合营公司将命名为"中电神头发电有限责任公司",合资年期为30年,主要投资、建设及经营燃煤发电站;生产和销售电力;供热;生产和销售发电的副产品.

今年7月,中国电力将两家电厂的权益,以合共7.4亿元人民币出售予淮南矿业,但保留电厂的控制权益.交易目的是换取後者以最优惠的价格向该两家电厂每年特定煤炭供应.

中煤能源H股午盘随大市一度涨逾5%,触及10.28港元;收升3.6%,报10.08港元.中国电力跌幅略为收窄至4.27%,报1.57港元.(完)

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