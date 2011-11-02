〔互联网产业〕中国阿里巴巴集团向旗下"一淘网"投资10亿元人民币

路透香港11月2日电---中国最大的商子商务企业--阿里巴巴集团周三宣布,将向旗下购物搜索网站"一淘网"投资10亿元人民币.公司称,投资的目的之一在于让"一淘网"成为商家面向消费者的"最佳通道".

一淘网在一份新闻稿中称,将向所有电子商务网站开放用户资源,为消费者提供商品信息、服务、保障、物流、价格、支付等购物服务,基于购物搜索打造一个完善的购物决策平台.

"一淘是顺应行业发展和消费者需求而生,而能否服务好消费者也是一淘面临的巨大挑战."新闻稿援引一淘网总裁吴咏铭称.

他并称,将阿里巴巴集团投入的10亿,通过多种推广形式,帮助购物网站发展完善,并将平等对待京东商城、当当网和淘宝商城.

一淘网是阿里巴巴集团旗下于去年10月成立的独立购物搜索引擎.在一淘上搜索商品,会显示相关的价格区间、价格走势、产品参数和购买用户的点评等信息.

吴咏铭称,一淘网未来将完善比较购物体系,建立起一套公平、公正(包括服务、支付、物流等多方面因素在内)的综合比较体系.

公司称,截至10月底,一淘网已收录了3C、家电、服装、食品、医药等领域的5,000家B2C网站、600家团购网站的近10亿件商品和2亿条导购资讯.