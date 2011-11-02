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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 17:35 BJT

〔香港个股〕联想集团称其平板电脑占国内市场份额8.4%,排名第二

路透香港11月2日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--联想集团有限公司(0992.HK)周三称,公司的平板电脑占中国国内市场份额8.4%,排名第二位.

联想集团在其中期业绩演示材料中作以上披露.

该公司7-9月的第二季度净利按年升88%,优于市场预期.[ID:nCH0085367](完)

--记者 黄运涛; 审校 张喜良

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