〔香港个股〕联想集团称其平板电脑占国内市场份额8.4%,排名第二

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月2日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--联想集团有限公司(0992.HK)周三称,公司的平板电脑占中国国内市场份额8.4%,排名第二位.
联想集团在其中期业绩演示材料中作以上披露.
该公司7-9月的第二季度净利按年升88%,优于市场预期.[ID:nCH0085367](完)
--记者 黄运涛; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选