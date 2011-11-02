〔香港个股〕华润燃气与天津燃气拟成立合营公司,投资额60亿元人民币

路透香港11月2日电---中国城市燃气供应商--华润燃气控股有限公司(1193.HK)周三称,其全资附属公司华润燃气与天津燃气订立合营合约,建议成立合营公司,投资总额为60亿元人民币.

该合营公司将主要在天津市从事投资、建设及经营城市燃气管道、销售及分销燃气、提供燃气相关设备、装置及配套服务,以及燃气设施维修及维护.

"本集团深信,透过与天津燃气成立合营公司,将可即时打进当地市场,以及最终打进大天津滨海区."华润燃气控股执行董事王添根在公告中称.

公告并称,建议合营公司的注册资本为50亿元人民币,其中49%由华润燃气以现金注资,51%由天津燃气向合营公司转让其注入资产的所有权权益的方式注资.

待订立独立资产转让协议後,将会把天津燃气有关于天津的管道天然气业务的其他资产,包括管道燃气设备及分销设施以及从事燃气业务的公司的股权,转让予合营公司.

华润燃气周三停牌,停牌前报11.34港元.公司股份将于周四起复牌.(完)

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