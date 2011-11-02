〔香港个股〕华润燃气与天津燃气拟成立合营公司,投资额60亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月2日电---中国城市燃气供应商--华润燃气控股有限公司(1193.HK)周三称,其全资附属公司华润燃气与天津燃气订立合营合约,建议成立合营公司,投资总额为60亿元人民币.
该合营公司将主要在天津市从事投资、建设及经营城市燃气管道、销售及分销燃气、提供燃气相关设备、装置及配套服务,以及燃气设施维修及维护.
"本集团深信,透过与天津燃气成立合营公司,将可即时打进当地市场,以及最终打进大天津滨海区."华润燃气控股执行董事王添根在公告中称.
公告并称,建议合营公司的注册资本为50亿元人民币,其中49%由华润燃气以现金注资,51%由天津燃气向合营公司转让其注入资产的所有权权益的方式注资.
待订立独立资产转让协议後,将会把天津燃气有关于天津的管道天然气业务的其他资产,包括管道燃气设备及分销设施以及从事燃气业务的公司的股权,转让予合营公司.
华润燃气周三停牌,停牌前报11.34港元.公司股份将于周四起复牌.(完)
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--记者 陈敏; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。