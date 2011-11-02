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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 07:52 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月3日

路透香港11月3日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7695港元HKD=)

美股道琼工业指数.DJI周三收高178.08点或1.53%,报11,836.04点.美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称在有需要

时准备为刺激经济做更多,扶助缓和投资者对欧债危机持续的恐慌反应.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 197.810 6.79 92490 15.369 1.92

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 14.120 9.54 292689 4.388 0.65

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.100 2.57 408367 76.296 -0.20

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.270 7.99 373177 20.859 2.50

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 130.500 2.46 87574 10.139 0.99

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 96.840 4.03 100537 7.524 0.05

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.320 2.12 536160 67.315 -0.20

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 62.550 4.06 57331 4.860 1.25

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.940 5.44 615690 16.269 0.80

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.240 6.88 97567 20.387 0.93

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.800 0.91 47417 3.457 1.39

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 27.510 5.00 24196 4.275 -0.35

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.830 6.27 18466 1.541 -50.14

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.880 12.94 143526 0.448 0.57 (完)

--整理 李珊珊

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