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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 09:35 BJT

〔香港个股〕上海证大减持外滩地块股权予复星、绿城等,涉资95.7亿人民币

路透香港11月3日电---中国小型房地产商--上海证大房地产有限公司(0755.HK)公布,将以最高代价95.7亿元人民币,出售上海外滩一幅商业地王项目予一家以其主要股东复星国际(0656.HK)为首的财团.

公司的声明称,买方的股东包括复星、绿城中国(3900.HK)及上海磐石投资管理有限公司,分别持有项目公司50%、10%和5%股权.而上海证大则持有该项目公司35%权益.

该地块由上海证大于去年以92.2亿元投得,以总价计刷新当时上海地王新纪录.

上海证大表示,考虑到目前中国物业市况,董事会认为发展地块所需大量资金,将为公司带来财政负担,故将该项目交由一项目公司连同其他投资者发展,此举可于发展完成时维持可能利润,并且减低公司就发展所需之资本承担.

该土地位于上海豫园与十六铺之间的黄浦区外滩,总占地面积为45,471.9平方米,计划中的地上总建筑面积约为27万平方米,另有10万

平方米的地下面积.

出让价95.7亿元中,其中70亿元为销售权益代价,馀额为股东贷款.上海证大预期是次出售可为其带来约13.8万元收益.

上海证大股份本周一暂停买卖,停牌上周五收报0.169港元,其股份将于周四恢复交易.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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