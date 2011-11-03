《香港报摘》--其他报纸重要消息11月3日

* 明报

--长实(0001.HK)公布,其牵头发展的将军澳楼盘--康城领凯的累售单位已达1,000伙,套现60亿港元. (B04)

--据"华尔街日报"报导,比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)与阿根廷制造商签署合作协议,将在该国开发电动公共交通工具以及锂电池.并可利用阿根廷作平台,打进南美及拉丁美洲等国家.(B06)

* 星岛日报

--据了解,早前因市况转差而搁置上市的内银新股光大银行(601818.SS),仍未放弃上市念头,并已再向港交所递交上市申请表. (B06)

--兴业太阳能(0750.HK)宣布,以200万美元(约1,560万港元),收购旗下间接非全资附属珠海兴业馀下25%权益. (B06)

* 苹果日报

--星展集团旗下星展香港公布,第三季纯利仅108亿坡元(约659.53亿港元),较第二季度的143亿坡元下跌24.48%,按年更大跌43.16%. (B06)

--立法会进出口界议员黄定光表示,本地出口的定单受欧债危机严重影响,圣诞节、新年原是装饰业的旺季,但业界的出口定单却只得去年同期的两成. (B05)

* 东方日报

--阿里巴巴1688.HK母公司阿里巴巴集团表示,将向一淘网投资10亿元人民币,用于推动流量增长. (B05)

* 文汇报

--据香港交易所(0388.HK)披露资料显示,合和公路基建(0737.HK)自10月27日起,获合和实业(0054.HK)三度增持,以每股4.305港元、4.337港元及4.315港元价格增持合共125万股,增持後持股量轻微增加至70.31%.(B04)

--调查机构Dealogic公布,10月份全球新股上市(IPO)集资仅有65宗,集资总额25亿美元,创下2009年5月来的最低纪录.但该月内地的IPO集资额为15亿美元,居全球之冠.(B01)

* 大公报

--电讯盈科(0008.HK)计划以商业信托形式,分拆香港电讯信托(HKT)的计划进行得如火如荼.但面对近期市况波动,市传市场反应冷淡.电盈主席李泽楷承认,尚未有最後决策,最终要视乎市况来定夺.(B01)

--中国奥园(3883.HK)宣布,集团以底价合共约6.69亿元人民币,成功竞得广州市广州南站两幅优质商用地块,计画将是次所拍得的地块发展为高端商务城市综合体,预计2012年开工建设.(B01)

--佳兆业(1638.HK)公布,10月份集团实现合约销售为19亿元人民币,按年上涨138%;首10个月实现累计合约销售额122亿元人民币,同比增长58%,完成全年销售目标150亿元人民币的81%.(B01)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.