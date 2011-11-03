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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 08:59 BJT

《香港重要政经日程》--11月3日-11月10日

=====================今日香港主要政经消息===========================

11月3日(周四)

--10:00 中国(香港)国际服务贸易洽谈会

*--10:30 汇丰公布10月香港采购经理人指数(PMI).

--15:00 永恒策略(0764.HK)特别股东大会.

--16:00 东方明珠创业(0632.HK)特别股东大会.

-- 比高集团(8220.HK)公布上半年业绩.

-- 直通电讯(8337.HK)公布三季度业绩.

-- 宏利金融(0945.HK)公布三季度业绩.

-- 泰达生物(8189.HK)公布三季度业绩.

=====================近日香港主要政经消息===========================

11月4日(周五)

-- 中华数据广播(8016.HK)公布三季度业绩.

-- 星狮地产(0535.HK)公布全年业绩.

-- 皓文控股(8019.HK)公布三季度业绩.

-- 亨鑫科技(1085.HK)公布三季度业绩.

-- 海王英特龙(8329.HK)公布三季度业绩.

-- 太阳国际(8029.HK)公布上半年业绩.

11月7日(周一)

--13:30 中国南车(1766.HK)在北京举行第二次临时股东大会.

-- 香港金管局公布10月底止的官方外汇储备资产.

-- 恒生银行(0011.HK)举行董事委员会会议,考虑第三次派发中期股息.

-- 中芯半导体(0981.HK)公布第三季业绩.

-- 澳博控股(0880.HK)公布第三季业绩.

11月8日(周二)

--11:00 南海石油(0076.HK)股东特别大会.

-- 先进半导体(3355.HK)公布第三季业绩.

-- 城市电讯(1137.HK)公布全年业绩.

-- 绿森集团(0094.HK)公布第三季业绩.

-- 金沙中国(1928.HK)公布第三季业绩.

11月9日(周三)

--09:30 信义玻璃(0868.HK)股东特别大会.

--09:00 江苏宁沪高速公路(0177.HK)第二次临时股东大会.

--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.

-- 腾讯控股(0700.HK)公布第三季业绩.

-- 领汇房产基金(0823.HK)公布中期业绩.

-- 中国伽玛(0164.HK)公布中期业绩.

-- 中国新城镇(1278.HK)公布第三季业绩.

*11月10日(周四)

-- 先健科技(8122.HK)首日上市.

-- 勇利航业(1145.HK)公布第三季业绩.

-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第三季业绩.

--09:30 广深铁路股份(0525.HK)股东临时大会.

--10:00 中国风电(0182.HK)股东特别大会.

--11:00 中国新能源动力(1041.HK)股东特别大会.

--11:00 德祥企业(0372.HK)股东特别大会.

--16:00 天溢果业(0756.HK)股东周年大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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