〔港报财经评论〕希腊累街坊--信报11月3日

希腊累街坊 /苏子

希腊决定公投是否通过欧盟上周宣布就避免希腊破产的第二轮援助方案,引发市场恐慌,因上周有民调显示,约60%希腊国民反对上周欧盟宣布的援助方案,故使市场极度担心方案被否决的机会甚高,最终希腊难逃破产命运.有希腊官员透露,是次公投的时间或在明年1月举行.故在公投前,金融市场料会风高浪急,波动非常.若公投不被通过,届时市场已可以把之解读为是希腊自己选择退出欧罗区,而不是被迫退出,这是希腊自己选择破产之路途的.

然而,希腊一旦退出欧罗区,则意味着希腊届时已不可能再用欧罗区的平台,以便宜利率发债为希腊政府提供资金,而且国内通胀势必以几何级数飙升,并导致民不聊生,甚至出现希腊政府不能运作的惨况!若希腊一旦破产,那些已购买希债的金融机构将损失惨重,金融市场难免出现大幅波动,高风险资产价格将遭到重大打击,看淡高风险资产价格者又可大赚特赚了.目前难以肯定,希腊国民是否会为了国家利益而对公投投赞成票;但担心,在希腊国民眼中,对公投投赞成票,代价便是为削赤要节衣缩食,而且更要听命于海外债权人,故这倒不如投反对票,因为既然国家破产与否也是要节衣缩食了,那便选择破产算了,起码国家不用再听命于人.

故相信公投不被通过的可能性甚高,希腊破产只是时间问题而已.希腊若真的破产,火头可能波及其他欧猪,甚至整个欧罗区,至于美国亦将难以独善其身,因为不少美国金融机构均为欧猪债务的保险商,故一旦要承担相关的天文数字的赔偿,美国的金融机构将损失惨重,不排除有金融机构可能因此破产!由于希腊一旦破产,极可能触发较雷曼倒闭时所产生的金融海啸的局面更为恐怖,发达国家势必进入衰退之途,故欧盟有可能因此迫于投降,放弃强迫希腊进行削赤的苛刻条款,好使方案可以在希腊公投中顺利获得通过.目前的金融市场虽然可用风高浪急来形容,幸而欧罗兑美元未有在前天失守上月18日的1.3650低位支持後进一步急泻,反而随後在1.3630至1.3670间获得不俗的承接力.

昨天欧洲市早段汇价已见反弹至1.3789高位,直迫20天SMA阻力,如昨晚欧罗兑美元可以进一步破关而上,料汇价将挑战1.39/1.3925重要即市阻力,否则前天所造的1.3606低位将岌岌可危,再次面临严峻考验,失守将下试上月10日的1.3375低位.(B10)