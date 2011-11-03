〔港报财经评论〕A股防震力增,港股压力纾减--经济日报11月3日

A股防震力增,港股压力纾减 /林瑞芬

希腊突宣告进行公投,似为博取更多欧援,节外生枝令周二晚欧、美股市大挫,市场普遍预期恒指昨早会不见至少500点,但恒指低见19,024後反弹,收报19,733,认真峰回路转.港股为何如此神奇?可以有多方揣测版本.一是市场太少牛证,引不到看淡的投资者起杀机?二是美国可能放水?三是博危中有机,认为希腊闹得愈糟,有机会加速问题收科?又或者今时不同8、9月份,当时政策仍偏紧,股民无寄望,对欧、美、中经济评估是一片灰.至10月中国政策有放松迹象,投资者重拾希望,信心亦稳定一点?

10月以来,中国国策频密出台,先有汇金增持内银股,继容许中国地方政府自行发债,再有增值税的改革.资金面方面,央行下调3年期央票发行利率,铁道部亦将获得超过2,000亿元人民币的融资.中国”有心有力”稳定经济.引述”人民日报”本周一篇评论文章,探讨楼市调控致”热钱”撤离,会否投向股市.文章指出,从9月底开始,股票开户数目不降反升,中国分析认为资金开始悄然入场.解决欧债危机刻不容缓.从港股周一至周三沽空额减少,虽然欧债问题重现反覆,看淡的投资者亦不敢全力沽空,市场恐慌情绪今次未必如8、9月份时那麽容易煽起.欧债问题拖得太长,希腊奇招或迫使欧盟尽快交出救市方案,意大利周三即时召开特别内阁会议、法德希召开紧急会议,反映问题难以再拖.

国策受惠股表现佳.8、9月份至今,金融市场总是受欧债问题困扰,直至10月欧盟制定新救市协议,及中国开绿灯微调政策,问题才得以缓和,只要欧洲银行没有出现系统性危机,恒指自10月所见16,170低位反弹浪仍未断完结.针对国策,农机购置补贴额增加,即刺激一拖(0038.HK)昨抽升9.6%;铁道部获”放水”,又刺激相关铁路股升7.2%至10%.可见只要有国策配合,股民就有信心.中国传媒披露将有软件产品税负减免细则出台,亦有利软件相关股份如金蝶国际(0268.HK)、金山软件(3888.HK)及中航信(0696.HK).另有发改委将于11月4日,召开淘汰白炽灯路线图新闻发布会,LED相关概念股,如达进(0515.HK)将会受惠.(012)

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净息差料续升,工行盈利稳增 /余少文

中港股市又出其不意先跌後升,相信随着中国陆续放水,有助大市继续反弹,将对内银股有利.当中龙头工商银行(1398.HK)管理层派定心丸指未来净息差可持续增长,加上新增贷款稳定增加,相信工行盈利增长没有难度,及维持高息政策.大市出现急反弹,相信是上海银行同业拆息回落消息在11时半公布所刺激,其中1个月拆息下跌47.5个基点,连续两日回落,回应人民银行在公开市场暂停正回购操作.市场相信此是中央开始陆续放水所致,甚至乎有机会下调存款准备金率.故A股亦在相关时间由低位开始回升,中资股成为受惠者.

内银信贷有放松迹象.由于早前中央收水令中港股市齐齐跌,若然放水,则中港股市确实值得憧憬.加上近日不时见到外围市况急跌,国指相对冷静,并没有再出现上个月外围急跌而港股股灾的现象,或可支持国指在未来两个月继续反弹.内银股存款偏紧,要中央放水打救,而中国媒体报道指四大行在10月的新增贷款规模约1,400多亿元人民币,当中600多亿元人民币来自10月最後5个工作日,似乎显示银行信贷有放松迹象.

关注的净息差问题,工行管理层上周跟分析员会晤,指出首三季净息差2.61%,并对未来净息差可持续增长有信心.因为一、现有38%贷款多为浮动定价,第四季会完成重新定价,收益将提升;二、今年第一季以来首套房贷调整为基准利率,调整效应将持续显现;三、执行上净利率的贷款目前约为26.5%,若出现风险管理需要,贷款利率还有上升空间;四、通胀下活期存款占比超51%,有利于降低利息成本.预测息率逾5厘.只要工行能改善存款增长回落的问题,在信贷增长稳定和净息差可持续上升下,前景不用担心,尤其并没持有欧猪国家的主权债务,惟即使出事料对工行盈利影响也有限.只是在派息方面,管理层没有明确肯定今年或未来可维持40%派息比率,如按彭博预测数字,料工行今年预测每股盈利为0.587港元,40%派息率可令其预测息率高达5.8厘,现价非常吸引;但彭博预测其今年息率也有5.5厘,吸引力略低小小而已,如股价回落至4.5港元,预测息率可升至6厘以上.(010)