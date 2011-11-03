〔港报社评〕宏调免错释讯号,贷款难大松--经济日报11月3日

欧债危机阴影加重,港股恒指昨却有逾360点升幅,主因是外界对中国银行大增贷款期望高涨,更藉机施压,逼中国加大加快放松宏调.但宏调只宜微调并有针对性放松,中国要谨慎避免错释大幅松绑的讯号.中国昨日盛传,银行上月新增贷款约5,000亿元人民币,高于9月的4,700亿元人民币.外界并乐观预计,第四季新增贷款将达19,000亿元人民币,全年新增贷款则为75,000亿人民币.

外界乐观情绪,技术上可行,因中国前三季新增贷款达56,900亿元人民币,平均每季新增贷款约19,000亿元人民币,然而,中国近年贷款额都是年初过松,下半年不得不收紧,故外界原预期第四季贷款可能只得约15,000亿元人民币.中国第四季要放宽信贷,确有实际需要,因欧美衰退威胁,打击中国出口.中小企资金短缺,开始出现走佬潮、倒闭潮,造成失业等问题.但中国略为放宽第四季银行贷款,是为实施预调微调货币政策,定向针对中小企和出口商,并非全面走向宽松.然而,外界正有心或无意地猜测中国要进一步放松宏调,尤其是,藉前天公布10月制造业采购经理指数回落,经济复苏前景转暗等,向中国施压,目标相信是逼中国加快放松宏调,并直指本月底或下月初召开、为明年宏调定调的中国经济工作会议,冀影响中国为明年订出宽松的货币政策.

不过,目前绝非中国加快放松货币政策及宏调的时机,此因中国宏调易放难收,一直是中国经济结构未能解决问题,2009年中国为谷经济抗金融海啸,5万亿元人民币新增贷款的目标,最後变成贷出近10万亿元人民币,更造成热钱氾滥,地方债等後遗症.因此,若中国一旦错释宏调加快松绑的讯号,将令银行、地方政府再度抢闸放贷,为日後经济埋下更大炸弹.况且,中国9月通胀率仍达6.1%,年关临近,短期内物价上涨压力不小.而中国过去两年力遏楼价,现时才略见顶稍回曙光.若中国放松调控,过去调控效果将尽毁,楼价、物价将再反弹,造成更大祸患.故此,中国第四季有需要略为放松银行贷款,挽救出口、就业,但亦要避免外界错释为全面放宽宏调,投资者更不宜过度憧憬松绑步伐. (A03)