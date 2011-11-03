〔港报社评〕宏调免错释讯号,贷款难大松--经济日报11月3日

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
欧债危机阴影加重,港股恒指昨却有逾360点升幅,主因是外界对中国银行大增贷款期望高涨,更藉机施压,逼中国加大加快放松宏调.但宏调只宜微调并有针对性放松,中国要谨慎避免错释大幅松绑的讯号.中国昨日盛传,银行上月新增贷款约5,000亿元人民币,高于9月的4,700亿元人民币.外界并乐观预计,第四季新增贷款将达19,000亿元人民币,全年新增贷款则为75,000亿人民币.
外界乐观情绪,技术上可行,因中国前三季新增贷款达56,900亿元人民币,平均每季新增贷款约19,000亿元人民币,然而,中国近年贷款额都是年初过松,下半年不得不收紧,故外界原预期第四季贷款可能只得约15,000亿元人民币.中国第四季要放宽信贷,确有实际需要,因欧美衰退威胁,打击中国出口.中小企资金短缺,开始出现走佬潮、倒闭潮,造成失业等问题.但中国略为放宽第四季银行贷款,是为实施预调微调货币政策,定向针对中小企和出口商,并非全面走向宽松.然而,外界正有心或无意地猜测中国要进一步放松宏调,尤其是,藉前天公布10月制造业采购经理指数回落,经济复苏前景转暗等,向中国施压,目标相信是逼中国加快放松宏调,并直指本月底或下月初召开、为明年宏调定调的中国经济工作会议,冀影响中国为明年订出宽松的货币政策.
不过,目前绝非中国加快放松货币政策及宏调的时机,此因中国宏调易放难收,一直是中国经济结构未能解决问题,2009年中国为谷经济抗金融海啸,5万亿元人民币新增贷款的目标,最後变成贷出近10万亿元人民币,更造成热钱氾滥,地方债等後遗症.因此,若中国一旦错释宏调加快松绑的讯号,将令银行、地方政府再度抢闸放贷,为日後经济埋下更大炸弹.况且,中国9月通胀率仍达6.1%,年关临近,短期内物价上涨压力不小.而中国过去两年力遏楼价,现时才略见顶稍回曙光.若中国放松调控,过去调控效果将尽毁,楼价、物价将再反弹,造成更大祸患.故此,中国第四季有需要略为放松银行贷款,挽救出口、就业,但亦要避免外界错释为全面放宽宏调,投资者更不宜过度憧憬松绑步伐. (A03)
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路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽