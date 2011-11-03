〔香港热股〕天津天联复牌早盘冲高後回落,其母公司落实与华润燃气合营协议

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透香港11月3日电---规模较小的中国城市燃气供应商--天津天联公用事业股份有限公司(1265.HK)周四复牌开盘大涨逾18%後回落,此前其母公司落实与华润燃气(1193.HK)的合营协议.
天津天联开盘报1.3港元,升18.18%;其後升幅收窄,香港时间09:33,升9.09%.大市恒生指数.HSI则跌1.47%.
该公司周三晚的公告称,母公司天津燃气集团落实以资产出资形式,与华润燃气设立合营企业.是次母公司注入合营企业的资产不包括其所持天津天联的权益,日後合营企业将收购天津天联的股权,变相借壳上市.
华润燃气的公告称,该公司与天津燃气集团成立合营企业,投资总额为60亿元人民币,其中注册资本50亿元.华润燃气与天津燃气集团分别占合营企业49%及51%的股权,成立合营企业事宜须获相关中国部门批准.[ID:nCH0085513]
华润燃气今早复牌,初段逆市升1.41%,报11.5港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
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路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽