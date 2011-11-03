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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 09:38 BJT

〔香港热股〕天津天联复牌早盘冲高後回落,其母公司落实与华润燃气合营协议

路透香港11月3日电---规模较小的中国城市燃气供应商--天津天联公用事业股份有限公司(1265.HK)周四复牌开盘大涨逾18%後回落,此前其母公司落实与华润燃气(1193.HK)的合营协议.

天津天联开盘报1.3港元,升18.18%;其後升幅收窄,香港时间09:33,升9.09%.大市恒生指数.HSI则跌1.47%.

该公司周三晚的公告称,母公司天津燃气集团落实以资产出资形式,与华润燃气设立合营企业.是次母公司注入合营企业的资产不包括其所持天津天联的权益,日後合营企业将收购天津天联的股权,变相借壳上市.

华润燃气的公告称,该公司与天津燃气集团成立合营企业,投资总额为60亿元人民币,其中注册资本50亿元.华润燃气与天津燃气集团分别占合营企业49%及51%的股权,成立合营企业事宜须获相关中国部门批准.[ID:nCH0085513]

华润燃气今早复牌,初段逆市升1.41%,报11.5港元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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