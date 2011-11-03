〔港报社评〕微调信号强烈,银根逐步放松--信报11月3日

人民银行继上周暂停三年期央票发行後,前日在公开市场发行一年期央票,发行量较前周大减约50%,仅100亿元人民币,而且没有进行正回购操作,收回市场的流动性,反映货币数量调控力度有弱化之势.照目前内外经济环境变化看,中国宏观政策“预调微调”的格局不断强化,货币数量调控可望进一步放松.较早之前,于上月20日,央行通过公开市场发行三年期央票,利率较前一周下降了一个基点至3.96厘,是15个月来首度下调,显露出央行通过公开市场操作,对货币数量作出微调的意图.

另据四大银行工行、农行、中银及建设银行上月底贷款统计,数量明显增加,反映信贷有“解冻”迹象.10月21日至27日五个工作天,新增信贷量增至600多亿元人民币,日均新增贷款逾100亿元人民币,较上月日均约80亿元人民币遽增20%.种种迹象显示,在保持整体政策偏紧的前提下,局部性的调整和宽松已告开始.在经济增长放缓形势下,国务院总理温家宝日前强调,要把握宏观经济政策的力度、节奏和重点,适时适度进行预调微调,并保持货币信贷总量的合理增长,无疑为宏调定出了新调.很明显看到,面对欧美经济进一步下滑、出口形势欠佳、外部需求持续萎缩,宏调必须在控制通胀和经济增长之间,重新进行政策的优先选择.

政策预调微调通过货币调控工具来实现,央行以公开市场操作、调整存款准备金率,最终使用利率等货币工具,去强化目标政策的有效性.如今以公开市场操作“先试啼声”,适度纾解流动性压力,先後调低央票发行利率,暂停三年期央票发行,把一年期央票发行量减半,不进行正回购操作,持续释放出政策放松信号,难怪市场对央行下调存款准备金率的预期不断加强.基于通胀仍处于6%水平,“负利率”也制约了货币放松的政策空间,因此可以预料,货币政策不会全面放宽,短期下调银行存款准备金和利率的可能性不大,然而,加强货币政策的灵活性,逐步强化宽松力度,发展方向目前则已清晰可见. (A02)