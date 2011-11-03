〔港报社评〕良心杂货店被迫加价,突显竞争法须快实施--明报11月3日

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
深水(土+步)一家杂货店的东主,以薄利多销手法出售出前一丁即食面,但是代理商的销售员要求他按建议价销售,否则将不获供货云云.虽然代理商公司已澄清,不会就零售商偏离建议价而停止供货,而百佳也表明绝不会向供应商施压,以影响其他人的零售价,港府和立法会议员也应尽快通过实施有阻吓力竞争法的重要,只有这样,才可以对企图以不当手法逼竞争对手加价的行为,有阻吓作用.同时,我们呼吁有类似遭遇的小商人站出来,向这些不当手法说不.
深水(土+步)有青年小本经营,在区内开设杂货店,鑑于区内低收入人士和长者为数众多,杂货店以薄利多销策略营运,服务街坊.杂货店老板接到代理商的销售员通知,由于接到区内某大型超市投诉,指杂货店未按建议价售卖出前一丁,若杂货店不跟从建议价,便会停止供货.杂货店老板表示为免断货,只有无奈跟从,与超市同价,自此,杂货店售卖的出前一丁即销量下跌.
假如深水(土+步)杂货店老板所说属实,即大型超市透过代理以断绝供货,逼杂货店加价,根据研议中的“竞争法”,应已涉及滥用市场优势,属于违例行为.目前港府提出的竞争法草案建议,对于惩处单一供应商因为个别商户零售价低而拒绝供货的行为,被认为有灰色地带,难以杜绝.港府应检视法例与现实是否存在落差,研究修补强化之道.竞争法必须有牙,才有足够阻吓力.此外,其他小商人如有类似遭遇,亦请尽快站出来予以揭露,以便肃清这些不利香港的营商手法. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽