〔港报社评〕良心杂货店被迫加价,突显竞争法须快实施--明报11月3日

深水(土+步)一家杂货店的东主,以薄利多销手法出售出前一丁即食面,但是代理商的销售员要求他按建议价销售,否则将不获供货云云.虽然代理商公司已澄清,不会就零售商偏离建议价而停止供货,而百佳也表明绝不会向供应商施压,以影响其他人的零售价,港府和立法会议员也应尽快通过实施有阻吓力竞争法的重要,只有这样,才可以对企图以不当手法逼竞争对手加价的行为,有阻吓作用.同时,我们呼吁有类似遭遇的小商人站出来,向这些不当手法说不.

深水(土+步)有青年小本经营,在区内开设杂货店,鑑于区内低收入人士和长者为数众多,杂货店以薄利多销策略营运,服务街坊.杂货店老板接到代理商的销售员通知,由于接到区内某大型超市投诉,指杂货店未按建议价售卖出前一丁,若杂货店不跟从建议价,便会停止供货.杂货店老板表示为免断货,只有无奈跟从,与超市同价,自此,杂货店售卖的出前一丁即销量下跌.

假如深水(土+步)杂货店老板所说属实,即大型超市透过代理以断绝供货,逼杂货店加价,根据研议中的“竞争法”,应已涉及滥用市场优势,属于违例行为.目前港府提出的竞争法草案建议,对于惩处单一供应商因为个别商户零售价低而拒绝供货的行为,被认为有灰色地带,难以杜绝.港府应检视法例与现实是否存在落差,研究修补强化之道.竞争法必须有牙,才有足够阻吓力.此外,其他小商人如有类似遭遇,亦请尽快站出来予以揭露,以便肃清这些不利香港的营商手法. (A04)