〔港报社评〕机制可完善,审批外劳不应停--文汇报11月3日

对劳顾会劳方代表停止审批输入劳工申请,劳工及福利局局长张建宗昨表示担心代表的相关决定,影响安老院舍运作,希望对方实事求是,尽快审批外劳申请.劳顾会劳方代表不满由入境处负责的输入外劳机制过分宽松虽然可以理解,但以停止审批外劳作为报复却并不妥当.这样做会导致急需补充外劳的机构如安老院舍难以正常运作.劳方代表应顾全大局,尽快恢复审批工作.

现时香港共有六个不同的机制申请输入外劳,当中“补充劳工计划”由劳工处负责推行,但须经过劳顾会审批,并规定雇主先要进行本地招聘,以保障本地工人就业,故此审批一般需时较长.其他五个机制主要由入境处负责,原意是吸引一些具认可资历的优秀人才来港工作,但却被劳方代表批评为过分宽松,甚至是只听从申请公司的一面之辞就作出决定.

应该看到,劳方代表从保障香港劳工的角度出发并没有错,但却不应以暂停外劳审批作为要胁手段,原因是此举会令不少需要输入外劳的机构造成影响.例如安老院舍属于厌恶性工作,如果不聘请外劳要在香港招聘人手并不容易,薪金更可能要大幅上升,对不少小本经营的安老院舍是一大负担.劳顾会暂停审批外劳,令不少安老院舍的外劳未能续约,不但人手难以维持,而且可能未能满足安老院舍对护理员人数的规定.为保障这些机构的运作不受影响,劳方代表应先行恢复审核.同时,要求当局全盘检讨输入外佣机制,确保外劳没有出现审核过松的情况,并且要求申请公司提出充分的资料证明,以免被人有机可乘. (A06)