〔港报社评〕熊熊火光映出郊区管治难--星岛日报11月3日

新界西北分别发生回收场四级大火,以及由猪场改建成的分租房火警,显示当局在郊区土地用途和防火方面的监管欠妥,埋下日後灾难的种子.可是,现场不但救火设施不足,消防员昨日从400米外的村口驳喉灌救,发现水压不够,要到1.5公里外的海边引水救火.灾场面积比政府大球场还要大,如果无牌经营,就必须取缔.要是已经得到政府发牌,港府发牌时有没有附设足够的消防安全条件,事後有没有足够的巡查监察,备受关注.如果有防火条件而东主不依从,应该处罚.

香港经济几十年来不断转型,新界绝大部分本来用来耕作和饲养禽畜的农地,荒废多年,当中不少跟随经济需求而化身为货柜场、回收场、停车场等,分租房是近年迅速崛起的新兴用途.这些改变,为地主带来可观收益,又能够回应社会经济需求,代价是产生众多环境、安全和滋扰问题,必须有序规管.港府因应社会的实际需要,弹性处理这些土地的用途改变,但是非法改变土地用途仍然无日无之.就算合法改变用途的土地,部分亦问题丛生.昨日的两宗火警,只是冰山一角,令人质疑港府的规管能力.

新界乡郊地方大,而且地区势力强,增加执法难度.单是规管丁屋僭建问题,早前已经闹得满城风雨,当局要抵受顽强的阻力,予市民鞭长莫及的感觉,在不少市民心中留下“市区管得严,郊区管得松”的不平等印象.事件反映的新界深层次管治问题,当局不能够只靠“头痛医头”来解决. (A05)