〔港报社评〕熊熊火光映出郊区管治难--星岛日报11月3日

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
新界西北分别发生回收场四级大火,以及由猪场改建成的分租房火警,显示当局在郊区土地用途和防火方面的监管欠妥,埋下日後灾难的种子.可是,现场不但救火设施不足,消防员昨日从400米外的村口驳喉灌救,发现水压不够,要到1.5公里外的海边引水救火.灾场面积比政府大球场还要大,如果无牌经营,就必须取缔.要是已经得到政府发牌,港府发牌时有没有附设足够的消防安全条件,事後有没有足够的巡查监察,备受关注.如果有防火条件而东主不依从,应该处罚.
香港经济几十年来不断转型,新界绝大部分本来用来耕作和饲养禽畜的农地,荒废多年,当中不少跟随经济需求而化身为货柜场、回收场、停车场等,分租房是近年迅速崛起的新兴用途.这些改变,为地主带来可观收益,又能够回应社会经济需求,代价是产生众多环境、安全和滋扰问题,必须有序规管.港府因应社会的实际需要,弹性处理这些土地的用途改变,但是非法改变土地用途仍然无日无之.就算合法改变用途的土地,部分亦问题丛生.昨日的两宗火警,只是冰山一角,令人质疑港府的规管能力.
新界乡郊地方大,而且地区势力强,增加执法难度.单是规管丁屋僭建问题,早前已经闹得满城风雨,当局要抵受顽强的阻力,予市民鞭长莫及的感觉,在不少市民心中留下“市区管得严,郊区管得松”的不平等印象.事件反映的新界深层次管治问题,当局不能够只靠“头痛医头”来解决. (A05)
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路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽