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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 10:13 BJT

〔香港个股〕中国奥园地产以近6.7亿元人民币投得广州商业用地

路透香港11月3日电---中国奥园地产(3883.HK)宣布,稍早通过公开拍卖以6.688亿元人民币的代价投得两幅位于广州的商业地块.

公司的声明称,该两幅土地位于广州番禺区广州南站核心区,总占地面积约为16,720平方米,容积率不高于8倍,指定作商业及金融用途.

奥园地产表示,由于其在附近已拥有旗舰商业项目,是次收购符合公司在广州市扩充发展的策略.公司计划以内部资源为收购提供资金.

奥园地产周四早盘初段涨2.17%,报0.94港元,过去一个月升24%.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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