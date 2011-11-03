〔香港新股〕周大福IPO最快下周四进行聆讯,拟集资多至45亿美元--报载

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透香港11月3日电---香港信报周四报导,新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤旗下的珠宝业者周大福s首次公开发行(IPO),最快将在下周四进行上市聆讯,12月中上市.
报导引述消息人士指出,周大福最新预计集资40-45亿美元,较先前的30亿美元高,发行股数约占总股本的20%.若进行顺利,初步计划本月底、12月初进行招股,12月中上市.
该篇报导指出,周大福继8月提交上市申请後,近日积极与潜在基础投资者会面,其中包括多个大型基金以及中国人寿.不过,消息人士表示,因近期全球股市波动,双方对于估值未达成共识,周大福并未确认任何基础投资者.
周大福是香港市占率最大的珠宝金饰业者,蕴酿上市已有一段时间.稍早路透旗下的IFR报导,这桩交易由高盛(GS.N) 、汇丰(0005.HK)及摩根大通(JPM.N)负责安排.
尽管欧洲债务危机一波未平一波又起,周大福主席9月在接受路透专访时指出,全球经济下滑不会打击中国对珠宝的需求,反而会有更多人购买珠宝作保值.[ID:nCH0079391].(完)
--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽