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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 10:58 BJT

〔香港新股〕周大福IPO最快下周四进行聆讯,拟集资多至45亿美元--报载

路透香港11月3日电---香港信报周四报导,新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤旗下的珠宝业者周大福s首次公开发行(IPO),最快将在下周四进行上市聆讯,12月中上市.

报导引述消息人士指出,周大福最新预计集资40-45亿美元,较先前的30亿美元高,发行股数约占总股本的20%.若进行顺利,初步计划本月底、12月初进行招股,12月中上市.

该篇报导指出,周大福继8月提交上市申请後,近日积极与潜在基础投资者会面,其中包括多个大型基金以及中国人寿.不过,消息人士表示,因近期全球股市波动,双方对于估值未达成共识,周大福并未确认任何基础投资者.

周大福是香港市占率最大的珠宝金饰业者,蕴酿上市已有一段时间.稍早路透旗下的IFR报导,这桩交易由高盛(GS.N) 、汇丰(0005.HK)及摩根大通(JPM.N)负责安排.

尽管欧洲债务危机一波未平一波又起,周大福主席9月在接受路透专访时指出,全球经济下滑不会打击中国对珠宝的需求,反而会有更多人购买珠宝作保值.[ID:nCH0079391].(完)

--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴

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