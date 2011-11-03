香港已公布经济指标--2011/11/3

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年%
2011年9月 零售值 +24.1 +29.0 +17.2
2011年9月 零售量 +15.2 +20.7 +15.8
2011年第二季 本地生产总值(GDP) +5.1 +7.5 +6.5
2011年9月 综合消费物价指数(CPI) +5.8 +5.7 +2.6
2011年9月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.2 +5.4 +3.2
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失业率 11年7月-9月 11年6月-8月 10年7月-9月
3.2% 3.2% 4.2%
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(以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期
2011年9月 贸易赤字/盈馀 -39.96 -34.8 -24.45
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注: *为已经更新
^经修订数据 (完)
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽