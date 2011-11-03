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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 11:37 BJT

〔离岸人民币〕津联集团发行13亿三年期人民币债券,息率5.75%--IFR

路透香港11月3日电---汤森路透旗下IFR周四报导称,津联集团为其13亿元三年期人民币债券定价,息率为5.75%.

发债主体为该公司全资子公司Victor Soar,债券将由津联集团担保.

中信银行国际、星展银行(DBSM.SI)、德意志银行(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)、渣打(2888.HK)(STAN.L)、瑞银UBSN.VX(UBS.N)和永隆银行负责是次发售.

津联集团是由天津市政府全资出建的国有企业,也是天津市政府的融资和投资平台.

此次发债的附带条款规定,如果津联集团不再由天津市政府100%全资拥有或不再控制天津发展控股,投资人可以面值的101%将债券卖回给公司.(完)

--记者 陈敏; 审校 丁淑琴

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