〔中港个股〕中国远洋称与船东成功磋商,可望降低租船成本

路透博鳌11月3日电---中国主要综合航运企业--中国远洋控股股份有限公司(1919.HK)(601919.SS)周四称,公司成功与船东再磋商後,将能减少租船成本.

"谈判进行得很顺利.大部份的船东均同意减收租船费用."中国远洋董事长魏家福在博鳌全球航运论坛的间隙对路透表示.

他续称,通过是次磋商,中国远洋能削减"一大部分"的租船成本,并指公司自去年起已暂停购船,因为行业前景不明朗.

中国远洋今年稍早曾寻求延後向船东支付船租,希望获得较佳的租船条件,并因此至少有一艘在新加坡经营的船只因未偿债务问题而被扣留.[ID:nCN1923077] (完)

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