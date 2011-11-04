《离岸人民币综述》离岸汇率疲弱或助进出口贸易结算趋向平衡

路透香港11月4日电---疲弱的离岸人民币汇率(CNH)令香港人民币存款的积累速度放缓,而在人民币贸易结算体系下的进出口结算却有望更趋平衡,实现跨境双向流动.

由于供小于求,CNH长期以来较内地人民币有溢价.但受欧美经济不确定性增加影响,投资者在9月底明显去风险化,大手抛售包括人民币在内的亚洲货币,令CNH较内地人民币折让数百点子已有月余.

香港金融管理局的最新数据显示,9月底香港人民币存款仅增加132亿元,为今年以来第二低位;跨境贸易结算的人民币汇款总额则达到1,906亿元,为历史第二高水平.

这与今年6月的情况相似,当时月度新增人民币存款仅为48亿元,但贸易结算量高达2,051亿元.

金管局总裁陈德霖当时在解释原因时指出,新增存款微增是由于6月人民币跨境贸易结算由香港支付内地多于内地支付香港的金额,香港支付内地企业的净额约为100亿元.

"随着人民币贸易结算更为平衡,即在进出口贸易中都使用人民币,在岸和离岸市场现在有更多通过贸易渠道的双向人民币流动."高盛在评论9月数据时称.

目前人民币跨境贸易结算量约占中国贸易总量的10%,而一年前仅为约2%.由于此前人民币升值预期较强,人民币贸易结算中约75%都用于进口,但随着汇率波动,进出口贸易结算量正趋向更为平衡的水平.

"两地汇差与香港人民币存款增量之间有非常大的关联.如果离岸比较贵是比较容易进行套利交易的,而套利交易空间大的话,通常就会见到人民币存款增长比较快.现在套利的渠道就窄一些."汇丰信用研究策略师刘洁称.

本周两地汇差维持在约500个点子高位,离岸人民币即期CNH=D3最新报6.3920元,内地即期CNY=CFXS报6.3480元;海外无本金交割远期一年期合约CNY1YNDFOR=最新报6.3680元,隐含一年後人民币将贬值0.8%,较上周有所扩大.

点心债市场仍然承压,目前财政部的10年期人民币债券HKCNY10YT=RR已经跌至98.087/98.837,目前各期限国债中<0#HKCNYBMK=>仅有一年期品种仍在100/101水平,其馀各期限均跌至100以下.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 30,754.2 61

2. 渣打 17,686.3 41

3. 中国银行 9,447.6 16

4. 德意志银行 8,866.9 15

5. 苏格兰皇家银行 8,070.2 22

**本周市场动态**

--星展银行称该行离岸人民币现货与远期等的合计成交量,已与港元成交量各占总额的一半,明年随时超越港元,成为交易量占比最重的货币.

--中国津联集团发行13亿元三年期人民币债券,息率为5.75%.发债主体为该公司全资子公司Victor Soar,债券将由津联集团担保.

--工银亚洲首笔离岸人民币市场的次级债定价.该15亿元10年期债券息率为6%,在参考息率区间6.0%-6.125%的低端,发行人五年後可以赎回.

--汇丰控股(0005.HK)旗下环球投资基金推出人民币固定收益基金,以便英国和其他欧洲投资者获得人民币投资渠道.该基金将投资于包括点心债和人民币存款在内的离岸人民币计价产品.(完)

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