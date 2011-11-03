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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 14:17 BJT

〔香港个股〕花样年提前完成全年房地产销售目标,但10月份销售则跌三成

路透香港11月3日电---中国小型房地产商--花样年控股(1777.HK)周四公布,已提两个月完成全年60亿元人民币的销售目标;但其10月份的合同销售收入则按月下跌三成.

花样年表示,10月份实现合同销售金额约5.51亿元,销售面积约6.9万平方米,同比增长分别约为35%和39%.但与9月份的销售额7.87亿元,则下滑三成.

1-10月累计合同销售额为60.3亿元,同比增124%,亦提早完成全年60亿元的销售目标.

公司在新闻稿称,政府继续强调进一步巩固房地产调控成果,各地商品房销售压力持续,房地产传统旺季的"金九银十"未如理想,促销降价等手段频现.

另一家以深圳为基地的房地产商--佳兆业(1638.HK)稍早公布,10月份的合同销售额为19亿元,按年上升138%,较9月份的20亿元则减少5%.

花样年午盘初段持平于0.84港元;佳兆业则涨1.34%,报1.51港元.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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