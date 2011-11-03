修正:〔互联网产业〕机构投资者完成收购阿里巴巴集团5%股权,总价16亿美元--消息

(修正内文日期为"周四")

路透香港11月3日电---据知情人士周四透露,机构投资者已于近日完成收购中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团5%的股权,总价16亿美元.

是次交易涉及的资金由云锋基金、美国银湖基金和俄罗斯风险投资公司DST等联合提供.

机构投资者所获得的股东大会投票权将委托给阿里巴巴集团现有管理层.根据交易金额及相对应的股份计算,机构投资者对阿里巴巴集团目前的整体估值逾300亿美元.

该项要约于9月22日正式对外宣布,在阿里巴巴集团内部被称为"黎明计划",符合条件的阿里巴巴集团员工可以按照自己意愿,在规定的比例上限内出售所持有的集团股权,从而获得现金收益.

上述参与此事的知情人士称,截止11月1日,参与的购买阿里巴巴集团员工所持有股份的投资行动已经结束.

中国动向(3818.HK)、红杉中国资本和巨人网络GA.N通过投资云锋基金的形式,分别出资参与该项购买计划.此前,巨人网络和中国动向公布,两家公司的出资金融分别为5,000万美金和1亿元美金.