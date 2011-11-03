〔互联网产业〕机构投资者完成收购阿里巴巴集团5%股权,总价16亿美元(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港11月3日电---据知情人士周四透露,机构投资者已于近日完成收购中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团5%的股权,总价16亿美元.
是次交易涉及的资金由云锋基金、美国银湖基金和俄罗斯风险投资公司DST等联合提供.
机构投资者所获得的股东大会投票权将委托给阿里巴巴集团现有管理层.根据交易金额及相对应的股份计算,机构投资者对阿里巴巴集团目前的整体估值逾300亿美元.
该项要约于9月22日正式对外宣布,在阿里巴巴集团内部被称为"黎明计划",符合条件的阿里巴巴集团员工可以按照自己意愿,在规定的比例上限内出售所持有的集团股权,从而获得现金收益.
上述参与此事的知情人士称,截止11月1日,参与的购买阿里巴巴集团员工所持有股份的投资行动已经结束.
中国动向(3818.HK)、红杉中国资本和巨人网络GA.N通过投资云锋基金的形式,分别出资参与该项购买计划.此前,巨人网络和中国动向公布,两家公司的出资金额分别为5,000万美元和1亿美元.
今年6月,阿里巴巴集团曾表示不排除集团整体上市的可能.该集团旗下B2B子公司--阿里巴巴1688.HK已在香港上市.公司此前对于淘宝和支付宝上市问题的官方表态是"没有时间表",但外界一直寄予厚望.
阿里巴巴集团近来投资十分活跃,继上月向淘宝商城追加投资18亿元人民币後,本月初又宣布将向旗下购物搜索网站"一淘网"投资10亿元人民币.
云锋基金由公司两位创始人(阿里巴巴董事局主席马云和聚众传媒创始人虞锋)的名字中各取一字而得.该基金的发起人还有十多位当今中国商界知名的企业家,其中就包括中国动向董事长陈义红,巨人网络董事长史玉柱等.(完)
--记者 黄运涛; 审校 屈桂娟/张喜良
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