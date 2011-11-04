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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 08:27 BJT

《香港报摘》--信报11月4日

* 头版头条:

--欧洲央行突然减息,欧债危机松了口气.

* 其他:

--大市波动,经营困难.麦格理(MQG.AX)以及大和(8601.T)衍生性部门裁员.麦格理集团裁减七个职位并将关闭针对香港机构客户的股票指数衍生产品交易业务.

--北控水务(0371.HK)宣布与马来西亚政府签定合同,负责建设吉隆坡一家地下污水处理厂,项目合同金额为25亿港元.

--创兴银行(1111.HK)以2.11亿港元购得"东九龙"九龙湾企业广场逾四万方尺楼面.莱坊最新研究报告指出,今年首九个月香港优质街铺价格以及租金分别上升13.6%和16.5%,预计商铺价格及租金全年升幅将超过20%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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