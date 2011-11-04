《香港报摘》--信报11月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧洲央行突然减息,欧债危机松了口气.
* 其他:
--大市波动,经营困难.麦格理(MQG.AX)以及大和(8601.T)衍生性部门裁员.麦格理集团裁减七个职位并将关闭针对香港机构客户的股票指数衍生产品交易业务.
--北控水务(0371.HK)宣布与马来西亚政府签定合同,负责建设吉隆坡一家地下污水处理厂,项目合同金额为25亿港元.
--创兴银行(1111.HK)以2.11亿港元购得"东九龙"九龙湾企业广场逾四万方尺楼面.莱坊最新研究报告指出,今年首九个月香港优质街铺价格以及租金分别上升13.6%和16.5%,预计商铺价格及租金全年升幅将超过20%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。