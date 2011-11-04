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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月4日

路透香港11月4日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7677港元HKD=)

美股道琼工业指数.DJI周四收高208.43点或1.76%,报12,044.47点.因希腊可能放弃拟议的公投.公投可能威胁该国的欧元区

成员国地位,并可能引发全球市场动荡.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 194.680 -1.58 76803 15.122 4.15

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 14.460 2.41 286060 4.493 3.76

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.260 0.33 466131 76.527 2.51

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 42.330 5.12 407599 21.920 3.64

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 129.500 -0.77 122409 10.059 4.13

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 97.010 0.18 66274 7.535 3.08

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.520 0.46 502999 67.610 3.22

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 62.630 0.13 28456 4.865 3.07

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.070 0.62 392448 16.367 2.42

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.520 1.07 90318 20.600 3.73

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.290 2.75 17529 3.552 2.36

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 27.730 0.80 21438 4.308 4.56

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 20.890 5.35 10108 1.623 -47.99

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.790 -3.13 74739 0.433 1.99 (完)

--整理 李珊珊

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