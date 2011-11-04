版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 08:42 BJT

《香港报摘》--经济日报11月4日

* 要闻版头条:

--香港特区行政长官曾荫权预警称,国际大鳄可能称明年港府换届时,藉外围环境动乱趁机来袭.他并表示,目前不是检讨港元联系机制脱钩的时点.

* 其他:

--香港政府一口气推出四幅住宅地皮供发展商从土地申请表申请出售(勾地).预料此四幅地皮可供建逾1,940伙大位,但估值因市况转差而缩水30%,至约130亿港元.

--瑞安建业(0983.HK)终止与启迪股份以及上海健微的合作关系,成为继上海证大(0755.HK)出让上海外滩地王权益後,第二宗"退地"事件.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐