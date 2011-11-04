《香港报摘》--经济日报11月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--香港特区行政长官曾荫权预警称,国际大鳄可能称明年港府换届时,藉外围环境动乱趁机来袭.他并表示,目前不是检讨港元联系机制脱钩的时点.
* 其他:
--香港政府一口气推出四幅住宅地皮供发展商从土地申请表申请出售(勾地).预料此四幅地皮可供建逾1,940伙大位,但估值因市况转差而缩水30%,至约130亿港元.
--瑞安建业(0983.HK)终止与启迪股份以及上海健微的合作关系,成为继上海证大(0755.HK)出让上海外滩地王权益後,第二宗"退地"事件.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。