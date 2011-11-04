《香港报摘》--其他报纸重要消息11月4日

* 明报

--据市场消息表示,刚于今年渡过创立100周年的意大利高级男士西装品牌Ermenegildo Zegna有意上市,而香港则是其中一个重要选择地点,估计最快明年可来港挂牌.

--美国联储局(FED)维持现行货币政策不变.署理财政司长、财经事务及库务局局长陈家强指,港府已部署当经济情况转坏,又举例指如果影响到本港出口时当局就会按需要推出措施帮助本港经济.

* 星岛日报

--德勤会计师行对政府的财政状况进行中期检讨,预测本港2011年度至2012年度有281亿港元财政盈馀.

--中国平安(2318.HK)(601318.SS)管理层表示,未来重点拓展县级城市业务和开发新销售渠道,并料第四季投资环境应有改善,但仍然复杂,暂不会赴海外发展.

* 苹果日报

--美银美林引述中交建(1800.HK)管理层表示,仍对公司前景充满信心,预计今年新增定单按年增长15%,明年新增定单亦可录得10%增长.

* 东方日报

--内地最大血液制品及疫苗公司--中生集团.日前改制更名为中生股份後,正准备来港上市.知情人士透露,中生的目标是成为另一个国药控股(1099.HK).

--渣打(2888.HK)(STAN.L)亚洲区总裁白承睿表示,近日有迹象显示个别国际竞争者退出市场,将为其带来市场占有率上升以及定价提高的机遇.他又指,目前无计划将总部撤出伦敦,将会继续检讨最新情况,从各方面因素考虑是否足以支持搬迁总部这个重大决定.

--亚洲果业(0073.HK)宣布,基于已签订的供应合同,集团于2011年下半年将供应16.95万吨冬橙,较去年同期实际产量14.3698万吨冬橙,增加约18%.

* 文汇报

--虽然股市持续动盪不定,但多家公司正筹划IPO(首次公开发行)于年底上市,包括周大福珠宝、海通证券(600837.SS)、光大银行(601818.SS)及电讯盈科(0008.HK)分拆的香港电讯信托(HKT Trust),筹集资金总额或达到1,075亿港元.

* 大公报

--黛丽斯(0333.HK)表示,为抵销中国的成本上涨,集团已将部分高成本生产线迁离中国,同时亦继续扩张现有的泰国产能,亦在柬埔寨投资发展一所新厂房;并会在商品价格较稳定的欧洲市场继续努力营销业务.

--中国投资有限责任公司的网站披露, 中投公司全资子公司—中投香港的职能逐步得到落实,高中管理人员已到位.

--中海油(0883.HK)公布,郑维健因健康问题的个人原因辞任公司的独立非执行董事,自周四(3日)起生效,他并于同日起不再出任中海油提名委员会成员.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.