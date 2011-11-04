〔港报财经评论〕欧债问题愈糟,解决之期愈近--经济日报11月4日

欧债问题愈糟,解决之期愈近 /林瑞芬

恒指昨又被推低491点,收报19,242.18,900暂为短期支持位,不容有失.美国联储局议息结果无惊喜,暂无QE3政策.金融市场今年大部分时间用来消化欧债问题,按事态发展,愈来愈接近核心关键点,水落石出日子愈近.缠绕多月的连串问号是希债一旦违约,对其他重债欧洲国家影响有多大?对欧元体制的冲击有多大?银行危机甚至货币危机会否出现?对全球经济冲击有多深?股市笼罩在欧债阴影下,还有读者都想快快知道答案,长痛不如短痛,期待风险早日清晰.

期待风险释放时刻到临.德、法等欧盟国家,以及国际货币基金组织,决定暂停向希腊发放新一笔80亿欧元的援助贷款,等候12月希腊就欧盟拯救方案进行公投的结果.希腊提出公投,大大增加欧债危机的不确定性,但会提供加速解决契机,未尝不是好事,隐藏的风险若能释放,也是股市水落石出时,投资者可从新作出部署.对希腊公投结果预期矛盾.希腊是否举行公投还是未知之数,最近执政党议员要求总理辞职,希腊政局充满变数.欧债问题多美债相对安全.面对一大堆欧债问号之际,美债问题虽大,但美债仍是市场认为最安全的投资产品,认真是”人比人比死人”!

政策稍宽松利好中资股.对应欧、美金融难题,中国年初以来主动的紧缩政策,正渐发挥效应,如楼市降温,通胀压力放缓,至今有条件局部放松政策,初步规模虽小,但心理因素转正面的积极作用就不能忽视.观察昨日市况,市场续追捧

预期政策受惠股,据报101项能源行业核电标准即将发布实施,这对建立第三代核电标准具有重要意义,利好核电股,刺激东方电气(1072.HK)、哈尔滨动力(1133.HK)及上海电气(2727.HK)昨涨1.1%至2.8%.总结,欧债问题悬而未决,港股

平静日子,过山车式波动场面持续.继周三即月期指成交逾11万张後,昨日录得逾10万张,即市炒风炽热,期指市场

名副其实是大赌场.前日恒指拗腰反弹,昨日急回,仍无章法可依.抱着战战兢兢心情面对希债末路时,不妨寄望中国经济可以对冲投资风险,国策受惠中资股若无故市大跌,不妨捕捉低吸机会.(012)

.........................................................................................

建行料续增长,预测息率吸引 /余少文

中国股市昨日先升後回,国企指数更沿途下滑,10,000点仍然是好淡双方主战场,要睇中央何时放水,否则内银股一旦失去支持,国指会跌穿10,000点.不过,内银股即使调整,建设银行(0939.HK)未来盈利可维持双位数增长,加上有5厘息,股价愈跌只会愈吸引.其实,国指会否跌穿10,000点,又或能否升破11,000点,要睇中央,但走势而言,11,000点和10,000点确实是关键水平.因为国指由今年高位13,770点跌至10月低位共跌5,712点,反弹0.5倍为10,914点,如由8月高位12,639点开始的两个月跌浪计算,反弹0.618倍为10,889点,难怪指数上周逼近11,000点便掉头回落.至于指数由过去两周的反弹浪计算,即由9,045点升至10,948点,调整0.5倍为9,997点,故指数周三跌穿10,000点便立即反弹.

或继续寻顶.当然希望指数在10,000点至11,000点作整固,尤其国指守在汇聚中的10天、20天和50天线之上,以及10天线升破50天线发出”黄金交叉”利好讯号,从技术而言,国指可以继续寻顶.只是外围因素未明朗,除了欧债危机外,中央放水仍是揣测,若然市场希望愈大,失望也会愈大!虽然内银四大行昨日表现不及中小行,但息率超过5厘的工行和建行吸引,建行作为第二大赚钱内银股,第三季新增客户存款竟然录得负值,减少1,500多亿元人民币,确实令人失望.幸好第三季新增贷款较第二季显着回升,虽不及首季,但较去年四个季度为多,令贷存比率升至64.14%,较去年底高出2.67个百分点,是有贷存比率数据披露的内银股中最高,反映建行第三季积极.

建行净息差回升.净息差方面,建行第三季显着回升,粗略计算其第三季净息差逾2.7厘,高于第二季的2.51厘和首季的2.66厘,料未来一至两季可维持2.6厘以上水平.再加上公司积极放贷,只要改善客户存款减少问题,盈利增长应该没有问题.彭博综合证券商预测数字,建行每股盈利未来数年可以维持10%以上增长,更重要是其今年预测息率仍有5.4厘,若然股价跌至5.2港元以下,预测息率可以升至6厘以上,吸引力更大.(010)