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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 09:02 BJT

〔香港个股〕康师傅股份暂停买卖,未获悉原因

路透香港11月4日电---香港联交所周五表示,中国市占率最高的方便面企业--康师傅控股(0322.HK)股份自上午9时起暂停买卖.目前尚未获悉停牌原因.

康师傅周四收报20.80港元,过去一个月来上涨9.49%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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