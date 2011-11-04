〔港报财经评论〕澳元愈跌愈有--信报11月4日

澳元愈跌愈有 /苏子

欧债危机仍然没完没了,市传希腊公投最快会在下月4日举行,而法国有可能在短期内被下调评级,故使市场情绪感到极度不安,避险资金纷纷流入美元,高风险资产价格例如澳元则面对严峻沽压.澳元兑美元在昨天欧洲市早段已跌破20天及50天SMA重要支持,暂时最低曾见1.0203.澳元属于高息货币,但它同时又属于高风险货币,即其走势会随着市场的风险胃纳而上落,而澳元的基调可以说是与环球股市同步,因此,一旦市场避险情绪急升,环球股市自然是首当其冲而急挫,至于澳元汇价亦会无运行.而市场避险情绪上升时,因大量避险资金只会涌往被视为安全的资产――例如美元、美债、日圆甚至黄金,即使这些资产的利息回报绝不吸引,以至似有若无,甚至像黄金般是负回报.故在目前市场情绪已陷入极度不安的大前提下,澳元虽然有较高的利息回报,不少资金可能会陆续撤离高风险资产,不论这些资产是否有较高的回报.

上周澳元兑美元以大阳烛急升并曾高见1.0752,故理应在本周仍可看好,但踏入本周後,本周初的开市价已是目前全周高位所在,随後澳元兑美元出现愈跌愈有的走势,并且已跌破上周的1.0311的大阳烛底部,技术上已全面转劣,使汇价在本周有较大机会以大阴烛跌破10周SMA的1.0230关键支持,随後进一步下试前周的1.0114低位及1算心理关口.澳元兑美元在本周三的反弹曾触及1.0427高位,而此高位与100天SMA的1.0428阻力相若,可惜汇价乏力破关而上,昨天欧洲市更跌破本周二所造的1.0269低位,故从汇价在挑战100天SMA阻力失败後再创一周新低的走势来看,投资者宜采取逢高沽出澳元兑美元的策略,止蚀位则设在100天SMA阻力以上,博汇价稍後在市场避险情绪进一步上升下,可以成功下破1算心理关口,并进一步往下寻底.

目前十分担心欧债危机再发展下去,连法国亦大有可能在短期内被下调评级.不要忘记,评级机构穆迪早于上月17日已作出警告,若然法国未能在3个月内显着改善其财政及落实经济改革,便会把该国的Aaa主权评级展望下调至负面,并且同时指出,持续恶化的欧债危机亦会打击法国的评级展望.目前希腊公投肯定会令欧债危机进一步恶化,故法国短期内被下调评级的机会实在不容抹煞.故高风险资产价格短期内若出现反弹,反而是一个入市造淡的良机.(B08)