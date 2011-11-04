〔港报社评〕外佣居港开绿灯,港府上诉须加快--文汇报11月4日

第二宗外佣争取居港权司法覆核案,高院昨日颁下判词,裁定案中的菲籍丈夫胜诉,合资格申请居权,发还人事登记审裁处择日处理,其妻子却因居留期间被视作违反逗留条件而判败诉.

由于原讼庭早前已裁定“入境条例”违反“基本法”规定,意味着入境处无权以行政措施阻碍该名菲籍男子取得居港权.该名外佣将成为可申居权的先例.法院今次判决,实际上等于宣示外佣只要符合申请条件,便可直接成为香港永久居民,势将引起外佣的居港申请潮.由于案件涉及社会整体利益,愈迟处理对社会的影响就愈大,当局应要求法院特事特办尽快处理上诉,以免产生各种混乱及争议.

案中的男申请人获判胜诉.法官虽然只将胜诉个案发还人事登记审裁处处理,但由于入境处已不能再援引入境条例”限制外佣申请,入境处若以行政措施阻止外佣涌港,就有触犯法例之嫌.现时外佣提交申请只属形式上的走过场,法庭判决实际上为外佣成为香港永久居民大开了绿灯.

外佣涌港已经迫在眉睫,但在幕後发动居权官司的公民党,其党魁梁家杰在闻判後依然声言,入境处有权对外佣居港权的申请“把关”.然而,梁家杰身为资深大律师,不可能不知道法庭既已判决“入境条例”违反“基本法”,即是说任何限制措施都属违宪,试问入境处还如何把关?市民应该看清楚公民党发动居港权官司的不良用心,而港府也应做好一切准备,以应对数以10万计外佣可能涌港所带来的种种法律及社会问题,将冲击减至最低. (A07)