〔港报社评〕土地有限丁权无穷死路一条,根治出路在于善用馀地--明报11月4日

丁屋问题因特首选举来临而再受关注,特别是考虑参选下任特首的唐英年提出所谓“新思维”,建议以“加高向横”突破现行规限,以对应丁屋土地需求.丁屋问题确实需要处理,不过,并非单单让丁屋变成“丁厦”,就可以解决问题,必须结合丁屋土地供应、如何解决丁权无限量和丁屋建筑形式等一篮子考虑,然後提出治本方案,才可以根除丁屋问题.

目前,发展局长林郑月娥在电台节目回应提问时,就丁屋问题指出,到今日为止,丁屋诉求不能量化,可能是无限量多,因为从丁权角度,相信乡议局会要求持续供应,这对香港土地造成很大困扰.寥寥数语,再一次显示林郑月娥掌握问题之精准,而敢于与前上司(即唐英年)唱对台,也说明她对所负责政策范畴的承担.林郑月娥这番话,实际指出“土地有限,丁权无限”才是症结所在.

解决丁屋问题,必须环绕现有可建丁屋土地想办法,而且要从彻底解决丁权为着眼点.丁屋“加高向横”变成丁厦,可能是选项之一,即使治标不治本,若原居民基于现实考虑,仍然倾向于此,则要同时考虑是否接受丁权限期终止,以换取非原居民接受丁厦.

香港要以新思维解决丁屋问题,不过所谓解决办法只是扩大原居民特权,变相利益输送.期望特首参选人能以全港利益为先,从根本入手,寻求原居民和非原居民都可以接受的办法.若丁屋问题沦为变相“买票”的选举操作,这样的参选人,只是小圈子选举中一个“照顾小众、牺牲大众”的政客. (A04)