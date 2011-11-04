〔港报社评〕市场一片混乱,只合投机不宜投资--信报11月4日

G20国领袖在法国康城召开高峰会议,以及希腊国会周五表决公投的提案和议程前夕,希腊财长维尼泽洛斯突然倒戈相向,向提出全民公投欧盟解决希腊债务危机方案的希腊总理帕潘德里欧发出最後通牒,反对公投.不管结果如何,希腊动盪的政治局势又再度成为全球金融市场的焦点,更无可避免地成为今次Ｇ20国集团领袖峰会的主题.

帕潘德里欧背城借一,豪赌一铺,押上的不仅是他个人的政治前途,更重要的是希腊全国人民的福祉,因为公投真正的意义,不是决定是否接纳欧盟解决希腊债务危机的方案,而是希腊是否退出欧罗区.德法两国领袖已明言希腊国民需要决定是否还希望继续留在欧罗区,希腊一定要接受方案,紧缩开支,削减债务,否则新一笔的80亿欧罗贷款不会向希腊发放.除了面临破产,希腊根本别无选择.由于近日有两名执政党国会议员请辞,在国会300票中,希腊政府现时只有151票支持,加上财长阵前倒戈,公投的提案极有可能夭折.

希债虽然是个难题,但希腊倒下,不会拖垮整个欧洲,令欧罗和欧盟解体,因为这是欧洲各国几十年来努力争取的历史成果,放弃肯定弊多于利,对全球金融稳定和经济发展必然带来不可估量的负面影响.在全球一体化的今天,覆巢之下无完卵,欧罗和欧盟的解体,不单是欧洲国家和经济的重大倒退,对其他国家和经济亦会构成严重冲击.愿意也好,不愿意也好,世界其他经济大国也不可能袖手旁观,最终一定会找出解决办法,共赴时艰.

港股上周强力反弹,重返20,000点关口之上,市场投资情绪大为好转之际,冷不防又杀出个希腊公投,令市场一片混乱,连大户的部署也被打乱,造好造淡,各走极端,莫衷一是.现阶段而言,市场根本没有明确方向,既不会大升,亦不会大跌,只会大幅波动,有能者自可上下其手,投机获利,不贴市的投资者,只宜作壁上观,手持现金,静观其变,谋定後动. (A02)